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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

Yıldız Tilbe, sokak köpeklerini hedef alan paylaşımlarının ardından özür dilese de ünlü şarkıcıya tepkiler çığ gibi büyüyor. Tilbe'yi eleştirenler arasında magazin dünyasının ünlü isimleri de yer alıyor

HABERTURK.COM
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    Yıldız Tilbe (55), son dönemde yaşanan köpek saldırılarının ardından yaptığı "Bölge halkı zehirli et versin, hepsi gebersin!" şeklindeki paylaşımla eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    "MASUM KÖPEKLERDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

    Ünlü şarkıcının bu açıklamaları "yıldıztilbehaddinibil" hashtag'i ile tepki topladı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Tilbe, daha sonra masum köpeklerden özür dilediğini belirterek, hakkında yapılan yorumlara yanıt verdi.
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    SUÇ DUYURUSU

    Yıldız Tilbe'nin paylaşımlarına karşı harekete geçen İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, ünlü sanatçı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    KONSER LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

    Suç duyurusunun ardından Kıbrıs'taki bir otel de şarkıcıyı konser listesinden çıkardıklarını belirtti. Otelden yapılan açıklamada, "Tilbe, hayvanlar hakkında verdiği utanç verici demeçten ötürü bünyemize ait tüm otellerimizinve tesislerimizin konser listesinden süresiz olarak çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    TEPKİ BÜYÜYOR!

    Özür mesajına rağmen Tilbe'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından konuyla alakalı paylaşımlarda bulunuyor.
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    AJDA PEKKAN

    Savaşa karşı ve şiddete karşı duruşumuzu, hayatın her alanında ve her canlıya yapılacak vahşete ve baskıya karşı da göstermemiz gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Mazlumları hedef alan hiçbir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz değildir.
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    BAŞAK DİZER TATLITUĞ

    Siz hiç zehirli et yüzünden saatlerce kan kusarak, bağırarak ölen bir köpek gördünüz mü? Vicdanınızdan utandık... Çözüm bu mu olmalı? Yoksa toplu kısırlaştırmak, rehabilite etmek ve sayılarını azaltmak mı? Zaten maksimum 10 sene yaşayan bir hayvandan bahsediyoruz. Çoktan biterdi bu sorun 20 senede kısırlaştırma ile.
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    TAN TAŞÇI

    Hassas konuları magazin unsuru yaparak, kendinden konuşturtan ve mesleğini icra etmek yerine sadece toplumun bu zaafından kâr eden sanatçıları görmezden gelmeyi öğrenmek lazım. Kendine bile hayrı olmayanların topluma, çevreye, doğaya ne faydası olabilir?
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    AYNUR AYDIN

    Bir canın açlığından yararlanıp, onu zehirli etle ‘gebertmek’ (!) hangi vicdana sığar? Canımız gibi sevdiğimiz Yıldız Tilbe’den bunları duymak beni büyük bir umutsuzluğa sürükledi.
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    LEMAN SAM

    Dostlar üzülmüşler. Yormayın boşuna kendinizi... Bu kadın anlamaz, umursamaz!
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    GONCA VUSLATERİ

    Neden böyle bir açıklama yaparsın Yıldız Tilbe? Neden! Nasıl ya..
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    CEYLAN ERTEM

    Bir süre 'El Adamı'nı söylemeyeceğim. Konsere gelenler bunu bilerek gelsinler.
  • Yıldız Tilbe'ye tepki büyüyor!

    BEGÜM KÜTÜK

    Bize duygusal şarkılar armağan edip, sanatına hayran bırakan hanımefendiye bakın... Zehirli etle köpek gebertmekten bahsediyor! Daha önce zehirlemişliği var herhalde ki yüksek sesle bu aklı verebiliyor!

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