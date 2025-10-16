Habertürk
        Yılın beklenen şovu yapıldı: Victoria's Secret defilesinde 9 aylık hamile model yürüdü

        Yılın beklenen şovu yapıldı: Victoria's Secret defilesinde 9 aylık hamile model yürüdü

        Yılın beklenen gösterisi Victoria's Secret Fashion Show' dün akşam New York'ta gerçekleştirildi. Bu yılki gösteri pek çok ilke sahne oldu. 9 aylık hamile model Jasmine Tookes'un karnı burnunda podyumda yürümesi, gösterinin en dikkat çeken kısmı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:36
        Yılın şovu ilklere sahne oldu
        Bir defileden çok ihtişamlı bir podyum gösterisi olan Victoria's Secret Moda Şovu, dün gece New York'ta yeniden düzenlendi.

        İç çamaşırı markasının ünlü defilesiyle özdeşleşen pek çok model, dün gece podyumda yürüdü. Victoria's Secret defilesi deyince ilk akla gelen isim olan Adriana Lima, gösterinin yıldızı oldu. Behati Prinsloo, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Barbara Palvin gibi modeller gösterinin öne çıkan isimleri oldu.

        Bella Hadid'in podyumda yürümesi, büyük sürpriz oldu. Kronik Lyme hastalığının teşhisine bağlı sağlık sorunlarıyla ilgili tedaviler nedeniyle kamusal hayattan çekilen Hadid, aylar sonra podyuma dönmüş oldu.

        Bella Hadid

        34 yaşındaki ünlü model Emily Ratajkowski, ilk kez dün Victoria's Secret gösterisinde sahneye çıktı.

        Emily Ratajkowski

        Defilenin en büyük sürprizi ise Jasmine Tookes oldu. Eşi Juan David Borrero ile ikinci çocuğunu bekleyen Tookes, karnı burnunda podyumdaydı.

        Jasmine Tookes

        9 aylık hamile olan ünlü model, büyüyen karnını saran bir file kıyafetle defilenin açılışını yaptı.

        Basketbol oyuncusu, WNBA yıldızı ve 'Bayou Barbie' lakaplı Angel Reese, defilede yürüyen ilk profesyonel sporcu oldu.

        Ashley Graham

        Tek tip güzellik standardını dayattığı ve çeşitliliğe önem vermediği için eleştirilen ve büyük bir düşüşe geçtiği için şovu 2018'de iptal etmek zorunda kalan Victoria's Secret, geçen yıl olduğu gibi yine bu yıl da Precious Lee, Ashley Graham gibi büyük beden modellere gösteride yer verdi.

        Trans model Alex Consani de defilenin öne çıkan isimlerinden oldu.

        Hollywood’un ünlü yıldızı Jude Law'ın kızı Iris Law ve 1990'ların süper modeli Kate Moss'un kızı Lila Moss da podyumda dikkat çekti.

        Ünlü şarkıcı Madison Beer, podyumda hem şarkı söyledi, hem de iç çamaşırıyla yürüdü.

        Kolombiyalı şarkıcı Karol G ile K-pop grubu TWICE, gösteride şarkı söyleyerek seyircileri eğlendirdi.

        İşte Victoria's Secret Moda Gösterisi'nden yansıyanlar...

        Doutzen Kroes

        Candice Swanepoel

        Behati Prinsloo

        Irina Shayk

        Alex Consani

        Lily Aldridge

        Paloma Elsesser

        Candice Swanepoel

        Behati Prinsloo

        Behati Prinsloo

        Adriana Lima

        Emily Ratajkowski

        Emily Ratajkowski

        Bella Hadid

        Iris Law

        Lila Moss

        Alessandra Ambrosio

        Gigi Hadid

        Joan Smalls

        Barbara Palvin

        Adriana Lima

        Adriana Lima

        Gigi Hadid

        Imaan Hammam

        Amelia Gray

        Karol G

