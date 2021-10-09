Yılın en iyi kısa filmi 'Daghi' 0:00 / 0:00

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4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Siirt Valiliği, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, DİKA ve Beyrut Film'in destekleriyle 4 - 8 Ekim'de düzenlendi.

Başkanının Baran Mayda'nın olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nin düzenlediği 4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nin ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ödül törenine Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Atilla Olgaç, Talat Bulut, Murat Han ve Ayça İnci katıldı.

4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, açılış konuşmasında festivalin Siirt'e , bölgeye ve sinemaya önemli katkılarda bulunduğunu belirtirken gelecek yıllarda daha kapsamlı organizasyonlar düzenleneceğinin müjdesini verdi.

Cemal Okan'ın başkanlığında Prof. Dr. Rezan Karataş, Mine Çayıroğlu, Fikret Kuşkan, Eylem Kaftan, Murat Han, Prof. Dr. Nihat Şındak, Dr. Funda Masdar Kara, Prof. Dr. Uğur Çevik ve Mehmet Çalışkan'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu 'En İyi Film Ödülü'nü Fateme Mohammadi'nin yönettiği İran yapımı 'Daghi' kazandı.

Genel direktörlüğünü Mahmut Baldemir'in üstlendiği 4. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nde 'En İyi İkinci Film' ödülüne 'Bir Nehir Kıyısında (Muhammed Furkan Daşbilek) ve 'En İyi Üçüncü Film' ödülüne 'Yüksek İrtifa Ya da Şeylerin Tuhaflığı' (Emir Kulal Haznevi) layık görüldü.

4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü 'Şero' (Mustafa Efelti), Siirt İbrahim Hakkı Hz. Özel Ödülü 'Sharabil - Bordo' (Aseman Tousi) alırken 'En İyi Senaryo Ödülü'nü 'Güvercin' (İbrahim Said Sürmeli) 'En İyi İkinci Senaryo' ödülünü ise 'Mar' (Tamer Turan) aldı.

4'üncü Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali’nin ödül töreni Servet Kocakaya'nın konseriyle tamamlandı.