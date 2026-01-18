TÜFE'DE ARTIŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,6 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi 29,5 milyar dolar oldu.