        Haberler Bilgi Ekonomi Yılın ilk yarısına dair tablo şekillenmeye başlıyor: 2026 Ocak enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

        Yılın ilk yarısına dair tablo şekillenmeye başlıyor: 2026 Ocak enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        TÜİK'in 2026 Ocak ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler daha net hale gelecek. Öte yandan Merkez Bankası'nın Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de yayımlandı. Ankete göre, geçtiğimiz ay yüzde 3,44 olarak öngörülen ocak ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 3,76 seviyesine yükseldi. Peki, 2026 Ocak enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 15:27 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:27
        1

        2026 Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Bu süreçte Merkez Bankası’nın Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de yayımlandı. Ankete göre, önceki dönemde yüzde 3,44 olarak öngörülen Ocak ayı TÜFE artışı beklentisi yüzde 3,76’ya yükseldi. Peki, 2026 Ocak enflasyon rakamları hangi tarihte açıklanacak?

        2

        2026 OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK, 2026 Ocak enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

        3

        2025 ARALIK ENFLASYONU OLDU?

        2025 Aralık ayı enflasyon rakamları, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

        4

        TCMB OCAK AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

        TCMB'nin Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

        5

        TÜFE'DE ARTIŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.

        Bir önceki anket döneminde 25,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,6 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi 29,5 milyar dolar oldu.

        6

        CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,9

        Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9'da sabit kalırken, gelecek yıl için ise yüzde 4,3 oldu.

        Ocakta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,5, ikinci toplantı beklentisi yüzde 35,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 33,80 oldu.

        12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 26,96'ya düştü.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
