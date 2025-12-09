Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Yılın son faiz kararı için geri sayım: Fed Aralık faiz kararını ne zaman açıklayacak, bu ay faiz indirimi olur mu, beklentiler ne yönde?

        Yılın son faiz kararı için geri sayım: Fed Aralık faiz kararını ne zaman açıklayacak?

        Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerine karşın, Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörülerle haftaya karışık seyirle başladı. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 09.12.2025 - 09:19 Güncelleme: 09.12.2025 - 09:19
        1

        Fed yılın son faiz kararını açıklayacak. Piyasaların odağı Fed üzerine yoğunlaşırken, Fed'in çarşamba günkü toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi durumunda bunun piyasalardaki risk algısını artırabileceği tahmin ediliyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        2

        FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED, yılın son faiz kararını 9-10 Aralık 2025 tarihinde açıklayacak. Faiz kararı 10 Aralık 2025 saat 21.00'de belli olacak.

        3

        FED YILIN SON FAİZ KARARINA İNDİRİME GİDECEK Mİ?

        Fed'in çarşamba günkü toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi durumunda bunun piyasalardaki risk algısını artırabileceği tahmin ediliyor.

        Analistler, piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının fiyatlandığını belirterek, piyasaların dar bir bant içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

        Gümrük tarifelerinden dolayı Bankanın gelecek yıla dair politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanan veriler de Fed'in faiz indirim beklentilerini destekledi.

        ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti.

        4

        Aylık bazda beklentiler doğrultusunda artan endeksin, yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmesi öngörülüyordu. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artmıştı.

        Ayrıca Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi ise aralıkta 53,3'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Tüketici güveni, 5 ayın ardından ilk kez yükseliş gösterdi.

        Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, aralıkta yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e inerek ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,2'ye geriledi.

        Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu haftaki toplantısında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimine gitmesi öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
