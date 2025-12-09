FED YILIN SON FAİZ KARARINA İNDİRİME GİDECEK Mİ?

Fed'in çarşamba günkü toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelmesi durumunda bunun piyasalardaki risk algısını artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, piyasalarda Fed'in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasının fiyatlandığını belirterek, piyasaların dar bir bant içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

Gümrük tarifelerinden dolayı Bankanın gelecek yıla dair politikalarına ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanan veriler de Fed'in faiz indirim beklentilerini destekledi.

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede kişisel tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde arttı. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 artış kaydetti.