BAE Veliaht Prensi bugün Türkiye'ye geliyor 0:00 / 0:00

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Bugünkü buluşmada, 31 Ağustos'ta telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens bin Nahyan yüz yüze görüşme gerçekleştirerek sorunları ele alacak.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Katar krizi, 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte gerginleşen ilişkiler Sedat Peker'in bu ülkeden yaptığı ortaya çıkan Youtube yayınları ile yeniden tartışma konusu olmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası ise ilişkiler yumuşama eğilimine girmişti. Çavuşoğlu ve BAE'li mevkidaşı bin Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alınmıştı.

Dışişleri bakanlarının görüşmesinden sonra diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etmesiyle devam etti.

Erdoğan katıldığı bir programda "BAE ile buzlar eridi mi?" sorusuna "Devletler arasında bu tür gidiş gelişler, iniş çıkışlar olabilir ve olmuştur da. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bu görüşmelerle belli bir yere gelmiş bulunuyoruz. Veliaht Prens ile de görüşebiliriz" demişti.

15 Kasım'da Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, "iki ülke arasındaki yıpranmış bağları onarmaya çalıştıklarını" söylemişti. Türk yetkililer, yakında Türkiye'den de BAE'ye "üst düzey" bir ziyaretin gündeme gelebileceğini aktardı.

TÜRKİYE-BAE İLİŞKİLERİ

İlk olarak Arap Baharı, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinde de büyük ayrışmaya neden oldu. İkili ilişkiler, BAE'nin Mısır'daki askeri darbeye destek vermesi sonrası durma noktasına gelmişti. Bu süreçte karşı karşıya gelmeye başlayan iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler zamanla Suriye, Libya, Azerbaycan ve Katar’da da kendini gösterdi. BAE ayrıca, hükümet çevrelerince 15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbe girişiminin finansörü olmakla da suçlanıyordu.

BAE, Mısır'la birlikte Libya'da General Halife Hafter yanlılarını desteklerken Türkiye de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat hükümetine arka çıktı.

2020 Ağustos'unda, Veliaht Prens bin Nahyan'ın önde gelen danışmanlarından Muhammed Dahlan hakkında 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini finanse etmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek gibi suçlamalardan dolayı Uluslararası Polis Teşkilatı'ndan (İnterpol) "kırmızı bülten" talebinde bulunulmuştu.

BAE'nin resmi kayıtlarına göre 2005-2017 arasında Türkiye'ye 4,7 milyar dolar değerinde yatırım yapıldı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2017'de 14 milyarın üzerinde seyrederken, ilişkilerin tamamen bozulması nedeniyle yarı yarıya bir azalma yaşandı.

Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması öncesi Katar merkezli haber kuruluşu Aljazeera Bloomberg News'ten önemli bir haber aktardı. Habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol zengini başkenti Abu Dabi ile Türkiye'deki şirketler arasında aylardır görüşmeler yapılıyor. Abu Dabi'deki varlık fonları, Türkiye'de milyarlarca dolarlık yatırım için olası hedefler konusunda araştırma yapıyor. Yıllardır problemli olan ikili ilişkilerin ticaret bağıyla yeniden inşa edilme planı yapılıyor.