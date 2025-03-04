Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ekim ayında partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'a seslenerek, "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" demişti. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürmüştü; "Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” dedi. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli; “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” şeklinde konuştu. MHP lideri, sözlerini şöyle tamamlamıştı; “Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli REKLAM O günden sonra DEM Partili heyetiyle İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan arasında görüşmeler başladı. Abdullah Öcalan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada PKK'nın silah bırakması gerektiği çağrısında bulundu. PKK da bu çağrıya uyarak silah bırakma kararı aldı.