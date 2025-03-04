Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

        Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti

        Yılmaz Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak teşekkürlerini iletti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 09:26 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli'ye teşekkür etti
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz ekim ayında partisinin grup toplantısında Abdullah Öcalan'a seslenerek, "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" demişti. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürmüştü; "Şayet terörist başının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” dedi. Türkiye ve Türk milleti için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduklarını söyleyen Bahçeli; “Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın” şeklinde konuştu. MHP lideri, sözlerini şöyle tamamlamıştı; “Ne Kandil, ne Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız.”

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

        REKLAM

        O günden sonra DEM Partili heyetiyle İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan arasında görüşmeler başladı.

        Abdullah Öcalan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada PKK'nın silah bırakması gerektiği çağrısında bulundu. PKK da bu çağrıya uyarak silah bırakma kararı aldı.

        Yılmaz Erdoğan

        2013'te 'Demokratik Açılım ve Çözüm Süreci' çalışmalarında bulunan 'Akil İnsanlar Heyeti'nde bulunan Yılmaz Erdoğan Yılmaz Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili katkılarından dolayı teşekkür etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yılmaz erdoğan
        #devlet bahçeli
        #Terörsüz Türkiye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması