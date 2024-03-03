Yılmaz Erdoğan ile İsmail Tunçbilek, 'Yalnız'da buluştu

İsmail Tunçbilek ile Yılmaz Erdoğan imzalı 'Yalnız' yayına girdi. Tunçbilek’in naif ezgilerine Yılmaz Erdoğan’ın dokunaklı şiirinin eşlik ettiği eserde, aşkın ve kırgınlığın karmaşıklığı ve insanın iç dünyasındaki zorlu savaşlar ele alınıyor.

'Yalnız'; gerek derin sözleri gerekse melodisinin büyüleyici atmosferi ile dinleyicileri derin bir yolculuğa çıkarıp, ruhlarında derin izler bırakan etkileyici bir eser olarak dikkat çekiyor.

HER PAZARTESİ

Hakiki yaralar şiirle onarılmaz.

Kirli işlere tül perde

Güzel kelimeler varyetesi

Hangi güzeli incitsen

Külkedisi…

Sen, her suçun ilk faili

Unutma,

Senin cezan belli!

Artık

Aşkın ve kırgınlığın

Her pazartesi.

Üstünden deneyim geçen her şey paslanır

Günahlar vicdanın izin günlerinde

Sokaklarda palazlanır

Bir tutuşma varsa ortada

Parmakların izi kalır…

Tilki gibi göğüslediğini sandığın

Nemli kuytuluklar

Kahve köpüklerinde göz göz olmuş

İçine doğmuştur

O yakışıklı

Ay ışıklı kadının

Sade kahkahası bile şarkı

Her melanetten mutlu ayrılan

Su berraklığında aklı

Belki kötü nazar,

Belki hileli zarlar,

Belki de her şey

Düşündüğümüzden çok daha farklı.

Şiirim,

Hece lambam,

Büyük aşkım.

Kendimi fazla zannederken

Gırtlağıma kadar borçlu kaldığım.

Affet beni

Ve unutma

Benim cezam belli:

Artık aşkın ve kırgınlığın

Her pazartesi..