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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Yılmaz Erdoğan’ın kalemiyle Demet Akbağ’ın performansını buluşturan ‘Aydınlıkevler’, salonlara Ankara’da dönüyor
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'Aydınlıkevler' yeni sezonu Ankara'da açıyor

Yılmaz Erdoğan’ın kalemiyle Demet Akbağ’ın performansını buluşturan ‘Aydınlıkevler’, salonlara Ankara’da dönüyor

Yılmaz Erdoğan’ın kalemiyle Demet Akbağ’ın performansını buluşturan ‘Aydınlıkevler’, salonlara Ankara’da dönüyor
'Aydınlıkevler' yeni sezonu Ankara'da açıyor
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HABERTURK.COM

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan’ın kalemiyle Demet Akbağ’ın performansını buluşturan ‘Aydınlıkevler’, salonlara Ankara’da dönüyor.

Eylüldeki açıkhava oyunlarının ardından, ‘Aydınlıkevler’ hikayesinin de geçtiği Ankara’da 24-25 Ekim tarihlerinde Congresium’da sahnelenecek.

‘Aydınlıkevler’, izleyiciyi 70’li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşırken, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikaye anlatıyor.

Bakkalından muhtarına, pastanesinden camcısına izleyiciyi eski bir mahalleye konuk eden ‘Aydınlıkevler’; camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu ‘Amerikalılar’ ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapıyor!

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in, proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra; Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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