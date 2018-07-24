Değerli fotoğrafçı rahmetli Yılmaz Kaini anısına “Büyükada - Yılmaz Kaini” isimli kitabın tanıtımı ve “Yılmaz Kaini’nin İzinde” adlı fotoğraf sergisi 25 Temmuz Çarşamba günü Büyükada Anadolu Kulübü’nde açılıyor.

Kaini’nin 1970-87 yılları arasında çektiği Büyükada fotoğraflarını içeren kitapta aynı zamanda kendi yaşamından kareler, dostlarının ve öğrencilerinin yazıları ve onun izinden gidilerek Büyükada’da yapılan bir fotoğraf çalışması da yer alıyor.

Yılmaz Kaini’nin Büyükada fotoğrafları, taşıdığı sanat değerinin yanında belge olarak da oldukça önemli. Çekildiği yıllardan günümüze ve geleceğe bir köprü olan bu fotoğraflar, Büyükada’nın zaman içinde geçirdiği değişimleri gözler önüne sermekte. Albümde yer alan Büyükada fotoğraflarının bir kısmı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Ozan Bilgiseren’in araştırması sonucu üniversitede, diğerleri ise yine aynı üniversitenin öğretim görevlisi olan, vaktiyle Yılmaz Kaini’nin hem karanlık oda asistanlığını yapan hem de arşivini muhafaza eden Rıza Aydan Turak tarafından bulundu.

Yılmaz Kaini Kimdir?

Fotoğraf sanatçısı Yılmaz Kaini 1932 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini yine aynı kentte tamamladı. Fotoğrafa olan ilgisi Zoğrafyon Rum Lisesi'nde okurken başladı. İlk ödülünü de yine lisede öğrenciyken kazandı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirdi. Fen Fakültesi’nde araştırma görevlisi, 1981 yılından itibaren de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ana Sanat Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1971-1976 yılları arasında İFSAK Yönetim Kurulu'nda görev alan Yılmaz Kaini, Ansel Adams’ın geliştirdiği “Zone System” siyah beyaz fotoğraf tekniğinin Türkiye’de ilk uygulayıcılarından birisi. Kaini, 27 Aralık 1987 tarihinde vefat etti.

“Yılmaz Kaini’nin İzinde” adlı fotoğraf sergisi Prof. Ozan Bilgiseren tarafından Kaini’nin 30 yıl önce Büyükada’da çekmiş olduğu fotoğrafların aynı çekim noktalarından daha geniş açıyla 2016 yılında tekrar fotoğraflanmasıyla oluşturularak, Büyükada’da yıllar içindeki değişimi ortaya koyan küçük bir kesit niteliği taşıyor.