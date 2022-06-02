Yılmaz Kunt'tan Sevda Erginci ve Pınar Tartan açıklaması

"ALDATMA YOK!"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan 27 yaşındaki oyuncu, "Hiç öyle bir şey yok. Biz Sevda ile konuşup ayrıldık. O gün biz çekilirken Pınar ile arkadaş grubumuz da vardı. O anda o kare yakalandı. Üzücü bir durum ama hem benim için hem de Pınar için, sonuçta ikimizin de ailesi var." ifadelerini kullandı.