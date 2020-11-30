Yılmaz Vural'ın son sağlık durumu nasıl? Sorusu koronavirüse yakalanan usta teknik direktör Vural'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sevenleri tarafından merak konusu oldu. Yılmaz Vural ile ilgili son dakika açıklama geldi...

YILMAZ VURAL'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural'ın ikinci kez koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu durumu ağırlaştı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz Vural entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. Yılmaz Vural'ı kaldığı hastaneden tecrübeli teknik adamın son durumuna ilişkin açıklama dün yapılmıştı.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, bugün (27 Kasım) öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır." ifadeleri yer almıştı.



Yılmaz Vural'ın ailesi dün sosyal medyadan deneyimli teknik adamın durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.



Dün yapılan açıklamada "Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Yılmaz Vural'ın son durumu hakkında ailesinden bir açıklama daha geldi. İşte tecrübeli teknik direktör için yapılan son açıklama...



Vural Ailesi'nden yapılan son açıklama ise şu şekilde:Babamız ilk kez COVID-19 nedeniyle tedavi altındadır ve ikinci kez yakalandığı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk testi pozitif çıkmasına rağmen sonraki testleri negatif çıkmıştır. Babamız şu an tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor.

Vural ailesinden konuya ilişkin yapılan açıklamanın tam metni ise şu şekilde...

BÜLENT UYGUN'DAN YILMAZ VURAL AÇIKLAMASI

Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden teknik direktör Yılmaz Vural'ın meslektaşı Bülent Uygun, DHA'ya tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumuyla ilgili konuştu. Uygun, Yılmaz Vural'ın durumunun stabil olduğunu ifade ederek, "Yılmaz Vural hocam şu anda entübeden dolayı yatıyor. Stabil durumda. Şekeri de var, onu düşürmeye çalışıyorlar. Son kritik 48 saatteyiz" dedi.