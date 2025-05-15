Yine kene kâbusu! Bir ölüm daha! | Son dakika haberleri

Yine kene kâbusu! Bir ölüm daha! | Son dakika haberleri

Yine kene kâbusu! Bir ölüm daha! Sivas'ta yaşayan 35 yaşındaki Ç.K. adlı kadın, vücuduna kene yapıştıktan sonra rahatsızlandı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ç.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Anadolu Ajansı Giriş: 15.05.2025 - 09:34 Güncelleme: 15.05.2025 - 09:35 facebook

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