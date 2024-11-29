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        Haberler Yaşam 'Yitik lale'nin tohumları 132 yıl sonra ana vatanı Amasya'da toprakla buluşturuldu

        'Yitik lale'nin tohumları 132 yıl sonra ana vatanı Amasya'da toprakla buluşturuldu

        Amasya'ya özgü endemik tür yitik lalenin tohumları, keşfinden 132 yıl sonra ana yurdunda toprakla buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:06
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        'Yitik lale' 132 yıl sonra Amasya'ya döndü
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        Bilimsel adı Tulipa sprengeri baker olan lale, ilk kez 1892'de Amasya'nın Merzifon ilçesinde keşfedildi. Bilim dünyasına tanıtıldıktan sonra son kez 1896'da doğada görülen yitik lalenin nesli daha sonra tükendi.

        İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi tarafından yurt dışında yeniden görülen lalenin Türkiye'ye getirilmesi için Yitik Lale Gurbetten Sılaya Dönüyor Projesi uygulamaya konuldu. Bu kapsamda, lalenin soğanları İngiltere'den getirilip tohumları elde edildi.

        Amasya'nın yüksek kesimli, kar altındaki Çakallar mevkisinde yitik lalenin tohumlarının toprakla buluşturulması amacıyla program düzenlendi.

        Vali Önder Bakan, yaptığı konuşmada, yaklaşık 40 bin lale tohumunu Amasya'da, ata yurdunda toprakla buluşturduklarını belirterek, "Yıllar önce Merzifon Amerikan Kolejindeki bir hocanın doğada bulduğu bu tohumu İtalya'ya götürmesi, oradan İngiltere'ye gitmesinin ardından, İngiltere'den, Nezahat Gökyiğit Vakfı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz işbirliğiyle Amasya'ya, ana vatanına dönmesini sağladık. Endemik bir bitki olan yitik lalemiz, 132 yıl sonra ana vatanına kavuşmuş oldu" dedi.

        Toprakla buluşturulan yitik lalenin tohumları 5 yıl takip edilerek, çiçeğe dönüşmesi beklenecek.

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        #yitik lale
        #Amasya
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