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        Haberler Bilgi Gündem YKS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2025 | YKS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri

        YKS başvuru ve sınav takvimi 2025: YKS başvuruları ne zaman başlıyor?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav takvimi ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Üniversite sınavı için hazırlıklarına hız veren üniversite adayları, YKS başvurularının başlayacağı tarihi mercek altına aldı. Bilindiği gibi YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumdan oluşmaktadır. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor?" İşte 2025 YKS başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 18:27 Güncelleme: 02.02.2025 - 00:20
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        YKS başvuruları için geri sayım başladı. Şubat ayının ilk haftasında başlayacak olan başvuru süreci mart ayı itibarıyla sona erecek. YKS sınav ücretini ödeyen adaylar, belirlenen tarih aralığında başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" İşte YKS başvuru ve sınav takvimi...

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        YKS BAŞVURU NE ZAMAN?

        YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

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        2025 YKS NE ZAMAN?

        Üniversite sınavı YKS 21-22 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025

        Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025

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        YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzun 6 Şubat öncesinde erişime açılması bekleniyor.

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        YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

        Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

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        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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