Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS EK TERCİH SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM ile YKS ek tercih tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS ek tercihlerinde son gün! 2025 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        25 Eylül Çarşamba günü başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri 30 Eylül Salı günü itibarıyla sona eriyor. Başvurularını belirtilen tarih aralığında tamamlayan adaylar, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 21:10 Güncelleme: 30.09.2025 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri sona eriyor. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılan başvuru işlemleri bu akşam 23.59 itibarıyla son buluyor. Başvuruların sona ermesinin ardından YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "YKS ek tercih tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        2

        2025 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        2025 YKS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.

        Kılavuza göre YKS ek tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te başladı ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

        3

        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. YKS ek tercih sonuçları ekim ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama gelmesi olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        4

        YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

        Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek.

        5

        2025 YKS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta penaltı ve gol var!
        Maçta penaltı ve gol var!
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'