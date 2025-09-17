YERLEŞEMEYEN ADAYLAR YENİDEN TERCİH YAPABİLECEK

YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunmuş ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtmişti.

Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

‘’Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.’’