YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu?
YKS ek tercih dönemi için bekleyiş sürüyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversitelere kayıt süreci tamamlandı. Şimdi boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu 2025 baz alınacak. Adaylar, kılavuzda yer alan 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları doğrultusunda listelerini oluşturacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı, boş kontenjanlar ve taban puanlar belli oldu mu?
YKS ek tercih tarihleri 2025 gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Üniversite kayıt süreci tamamlandı. Şimdi boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Bu kontenjanlar için ÖSYM, 2025 YKS ek tercih kılavuzu hazırlayıp yayımlayacak. Adaylar, ek tercih sürecinde üniversitelerin boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamalarını baz alarak yeniden tercih listesi hazırlayacak. Bu sebeple gözler ÖSYM son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı mı?
YERLEŞEMEYEN ADAYLAR YENİDEN TERCİH YAPABİLECEK
YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunmuş ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtmişti.
Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
‘’Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.’’
2025 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı.
Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanının hesaplandığı, bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ünün bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptığı anımsatılan açıklamada, örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sının bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmeye hak kazandığı belirtildi.
İlk yerleştirme verilerine göre, yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısının 665 bin 54 olduğu aktarılan açıklamada, 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.
2025 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ
2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından “2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı” duyurusu geldikten sonra ek tercih süreci başlayacak.
Geçmiş yıllara bakıldığında, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecinin 2-3 hafta içinde başladığı görülüyor.
Buna göre, bu yıl da YKS ek tercih döneminin bu hafta içerisinde (17-19 Eylül) başlaması bekleniyor.
2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar YÖK tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM ek tercih kılavuzu hazırlayacak ve kılavuzda üniversite boş kontenjanları, taban puanları ve başarı sıralamaları gibi bilgiler yer alacak.
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından paylaşılmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde (16-19 Eylül) yayımlanması bekleniyor.
Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayınlanmıştı.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Ek tercih listelerinde adaylar en fazla 24 üniversiteye yer verebilecek. Ek yerleştirmeden yararlanabilmek için adayın 2025 YKS sınav puanının hesaplanmış olması gerekiyor.
Ek yerleştirme tercihleri, belirlenen takvim doğrultusunda T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak. Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemleriyle iletilen tercihler geçersiz sayılacak.
YKS EK TERCİH KILAVUZUNDA NELER OLACAK?
Adaylar YKS ek tercih kılavuzunda yer alan koşulları ve açıklamaları dikkate alarak tercihlerini yapacak.
Belirlenen şartları sağlamayan adaylar, tercih listelerinde ilgili üniversitelere yer veremeyecek. YKS tercih kılavuzunda üniversite boş kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları, ek tercih ücreti gibi bilgiler yer alacak.