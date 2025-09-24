YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? 2025 YKS ek yerleştirme kılavuzu ile 2. tercihler ne zaman, boş kontenjanlar belli oldu mu?
2025 YKS ek tercih süreci için adayların heyecan dolu bekleyişi devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih tarihleri içerisinde ikinci kez şanslarını deneyecek. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzu, adaylara yol gösterecek. Kılavuzda üniversitelerin boş kontenjanları, ek tercih ücreti gibi bilgiler yer alacak. Peki, 2025 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak, bugün başlar mı? İşte detaylar...
YKS ek tercih dönemi için ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından ek tercih tarihleri yanı sıra 2 ve 4 yıllık üniversitelerin boş kalan kontenjanları araştırılıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzu, yeniden liste hazırlayacak öğrencilere rehber olacak.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN EK YERLEŞTİRME AÇIKLAMASI!
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için de umudun devam ettiğini belirtti.
Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘’Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.’’
2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS ek tercih kılavuzu ile birlikte takvim netleşecek.
Geçen yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül 2024 tarihinde yayımlanmıştı. Ek tercihler, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
Buna göre, bı yıl YKS ek tercih işlemlerinin Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
YKS ek tercih takvimi hakkında ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-3 hafta içinde ek tercih kılavuzunun erişime açıldığı görülüyor.
Buna göre, bu yıl YKS ek tercih kılavuzunun Eylül ayının son haftasında ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Ek tercih süreci başladığında adaylar, işlemlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek.
Adayların tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan ve puan bilgilerini dikkatle incelemesi gerekiyor.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Merkezi yerleştirmelerde öğrencilerden ücret alınmazken ek tercihlerde ücret alınıyor. 2024 yılında tercih ücreti 80 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ek tercih ücretinin 100 lira üzerinde olması bekleniyor.
YKS ek tercih ücreti, kılavuzda yer alacak. YKS ek tercih ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak.
Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarından, banka şubelerinden ATM’lerden yapılabilecek. Alternatif olarak adaylar ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden ücreti yatırabilecek.
EN FAZLA 24 ÜNİVERSİTE YAZILABİLECEK
Adaylar, ek tercih süresi boyunca tercih ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapabilecek. Listelerde en fazla 24 üniversiteye veya bölüme yer verilebilecek.
Merkezi yerleştirmede üniversite kazanan ancak herhangi bir bölüme kayıt yapmayan adaylar, ek tercih yapamayacak. Ek tercih yapabilmek için herhangi bir üniversite kazanılmamış olması gerekiyor.
2025 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı.
Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanının hesaplandığı, bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ünün bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptığı anımsatılan açıklamada, örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sının bir yükseköğrenim kurumuna yerleşmeye hak kazandığı belirtildi.
İlk yerleştirme verilerine göre, yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısının 665 bin 54 olduğu aktarılan açıklamada, 53 bin 338 toplam boş kontenjanın bulunduğu kaydedildi.
