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YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

Merakla beklenen YKS ek tercih tarihleri belli oldu. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından hiçbir Yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen üniversite adayları, YKS ek tercih tarihlerini beklemeye başladı. ÖSYM 2022 YKS ek tercih tarihlerini açıklamasının ardından "ÖSYM 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2022 YKS ek tercih tarihleri...

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  • YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    YKS tercih tarihleri belli oldu... Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından hiçbir ünivesitiye yerleşemeyen üniversite adayları YKS ek tercih tarihlerini araştırırken ÖSYM YKS ek tercih tarihlerini açıkladı. Peki ÖSYM 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı? İşte YKS ek tercih tarihleri...
  • YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi. Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında tamamlandı. 2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

    2022 YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
  • YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
  • YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? 

    YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzu'nun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

    2021 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

    Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. 
  • YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.
  • YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

    Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

    YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
  • YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM ile 2022 YKS ek tercihler ne zaman, ücreti ne kadar ve üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?

    Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

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