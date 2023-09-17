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        Haberler Gündem YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS ek tercihleri bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS ek tercih süreci 12 Eylül tarihi itibarıyla başladı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen adaylar, YSK 2. tercih tarihleri ve ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023-2024 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 01:43 Güncelleme: 17.09.2023 - 01:43
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        Üniversite adayları tarafından merakla beklenen YKS ek tercihleri başladı. 12 Eylül itibarıyla başlayan YKS 2. tercihleri 17 Eylül tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini tamamlayacak olan adaylar, YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başlayacak. Peki, "YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

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        YKS EK TERCİHLERİ SON TARİH NE ZAMAN?

        Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başladı, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. YKS 2. ek tercihlerin 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

        4

        KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

        Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.

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        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

        Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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