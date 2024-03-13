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        Haberler Gündem YKS için geri sayım! 2024 YKS ne zaman? YKS hangi ay yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihlerinde!

        YKS sınav tarihleri: YKS ne zaman?

        Üniversite sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanmıştı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 20:18 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:18
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum şeklinde düzenlenen YKS başvuruları sona ererken öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen bilgiler...

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        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

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        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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