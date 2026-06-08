Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 YKS sınav yerleri belli oldu mu, üniversite sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır?

        YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2026 YKS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        yer alıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak öğrenciler, sınav binaları ve salon bilgilerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava girecekleri yerler netleşecek. Peki, ÖSYM 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, TYT ve AYT sınav giriş belgeleri nasıl, nereden alınır? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 09:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 YKS için geri sayım sürerken, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınava hangi bina ve salonda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM’den yapılacak duyuruyu bekliyor. Sınav yerlerinin açıklanacağı tarih ve giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırılırken, “2026 YKS sınav yerleri belli oldu mu, TYT ve AYT sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        2

        YKS 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

        21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.

        Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.

        3

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        2026 YKS sınav giriş belgeleriyle ilgili ÖSYM’den henüz resmi bir duyuru gelmedi. Ancak önceki yıllardaki takvimler dikkate alındığında, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor.

        Bu kapsamda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

        ÖSYM 2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        4

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

        Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.

        YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.

        5

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

        Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Lunaparkta 'ranger'ın çarptığı işçi öldü

        Lunaparkta 'ranger'ın çarptığı işçi öldü. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        İran-İsrail gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Tahran'da yönetime destek gösterisi
        Tahran'da yönetime destek gösterisi
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        ABD/İsrail-İran Savaşının 100 günlük bilançosu
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Trump: Kararları ben veriyorum
        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
        Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem!
        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!
        Her şey bir anda oldu... Lunaparkta feci ölüm!
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Kız arkadaşı çırpınmaya başladı!
        Kız arkadaşı çırpınmaya başladı!
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Alman otomotiv devlerinde alarm
        Dehlizlerdeki gizem
        Dehlizlerdeki gizem
        İskelede talihsiz kaza
        İskelede talihsiz kaza
        Eskiden ilaç olarak satılıyordu!
        Eskiden ilaç olarak satılıyordu!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Kenan ve Sinem'den midye jesti
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İşçi hissesinde vergi istisnası arttı
        İşçi hissesinde vergi istisnası arttı
        Paşinyan seçim zaferini ilan etti
        Paşinyan seçim zaferini ilan etti
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Yıldırım'dan transfer bombaları: Muriqi, Guirassy!
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!