2026 YKS için geri sayım sürerken, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınava hangi bina ve salonda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM’den yapılacak duyuruyu bekliyor. Sınav yerlerinin açıklanacağı tarih ve giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırılırken, “2026 YKS sınav yerleri belli oldu mu, TYT ve AYT sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde…