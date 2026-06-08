YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2026 YKS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
yer alıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılacak öğrenciler, sınav binaları ve salon bilgilerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak giriş belgeleriyle birlikte adayların sınava girecekleri yerler netleşecek. Peki, ÖSYM 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı, TYT ve AYT sınav giriş belgeleri nasıl, nereden alınır? İşte merak edilen detaylar...
2026 YKS için geri sayım sürerken, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş belgeleri geliyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınava hangi bina ve salonda gireceklerini öğrenmek için ÖSYM’den yapılacak duyuruyu bekliyor. Sınav yerlerinin açıklanacağı tarih ve giriş belgesi sorgulama ekranı yoğun şekilde araştırılırken, “2026 YKS sınav yerleri belli oldu mu, TYT ve AYT sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
YKS 2026 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.
21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulanacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek olan üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te yapılacak. Böylece 2026 YKS, iki gün süren üç oturumla tamamlanmış olacak.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
2026 YKS sınav giriş belgeleriyle ilgili ÖSYM’den henüz resmi bir duyuru gelmedi. Ancak önceki yıllardaki takvimler dikkate alındığında, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerinin genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıldığı görülüyor.
Bu kapsamda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin 8-12 Haziran 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak.
YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, üniversite tercihlerine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz doğrultusunda yapacak.