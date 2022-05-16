YKS tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gündeminde YKS sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM tarafından Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 farklı oturumda gerçekleştirilen sınava geçtiğimiz yıl 3 milyon 243 bin 409 aday katılım sağlamıştı. Peki, YKS sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte konuyla ilgili merak edilenler…