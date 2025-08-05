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        Haberler Bilgi Gündem YKS SON TERCİH TARİHİ 2025 | 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS son tercih tarihi: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 1 Ağustos itibarıyla başladı. Adaylar, ÖSYM tarafından belirtilen tarih aralığında tercihlerini 'AİS' ekranı üzerinden yapabilecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS tercihlerin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 21:22 Güncelleme: 05.08.2025 - 21:22
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        YKS maratonu tercih süreci devam ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan tercih yerleştirme süreci, ÖSYM'nin sitesi üzerinden yapılabilecek. Henüz tercih yapmayan adaylar, YKS son tercih tarihini mercek altına aldı. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise YKS tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

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        2025 YKS SON TERCİH TARİHİ NE ZAMAN?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri sürecinin başladığını bildirdi.

        Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adaylar için "1-13 Ağustos arasında 'ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Tercih yapacak adaylara tavsiyelerde bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Tercihlerinizi yaparken uzman desteği almayı ihmal etmeyin. İlgi ve yeteneklerinizi dikkate alın, yayımladığımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri lütfen dikkatlice okuyun. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlere ilişkin alan hocalarından bilgi alın ve imkan varsa üniversiteyi gezin, hem bölüm hem de yerleşke içinize sinsin. Yapacağınız tercihlerin gönlünüzce ve hayırlı olmasını, keşke demeyeceğiniz verimli bir üniversite hayatı geçirmenizi diliyorum."

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        YKS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacak.

        Tercih işlemleri, elektronik ortamda tamamlanacak ve tercihler internet üzerinden ÖSYM'ye iletilerek geçerli hale gelecektir.

        2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.

        Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız.

        Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz.

        Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

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        2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet adresinde yayımlandı.

        Kılavuz, adaylara ön bilgi sağlamak vermek paylaşılmış olup, tercih işlemleri başlamadan önce güncellenmiş haliyle tekrar yayımlanacaktır.

        Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce yeniden yayımlanacak 2025 YKS Tercih Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

        YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bu sene YKS tercihleri tamamlandıktan sonra üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

        Takvime göre YKS tercih sonuçları 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

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