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        Haberler Bilgi Gündem YKS SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM ile üniversite sınavı (TYT-AYT-YDT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olacak?

        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? (TYT-AYT-YDT) 2025 YKS sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılacak?

        TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanıyor. Üniversite sınavından çıkan adaylar, sınav sonuç tarihini araştırıyor. Bu kapsamda ''2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi ile (TYT-AYT-YDT) 2025 YKS sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:25
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        YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemde en çok araştırılanlar arasında zirveye yerleşti. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturumda düzenleniyor. 21 Haziran’da TYT oturumu ile başlayan üniversite sınavı, 22 Haziran'da düzenlenen AYT ve YDT oturumları ile sona eriyor. Sınava giren adaylar ise YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Bu sebeple ÖSYM sınav takvimi kontrol ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, üniversite sınav sonuç sorgulama nasıl yapılacak? İşte (TYT-AYT-YDT) 2025 YKS sonuç tarihi…

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        2025 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimi ile TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        Takvime göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.

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        YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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        Sonuç ekranında şu bilgiler bulunacaktır:

        Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

        TYT puanı ve başarı sırası

        Varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

        Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

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        (TYT-AYT-YDT) YKS SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

        2025 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başladı ve 13.00'te sona erdi. Sınavın tamamlanmasının ardından sorular ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı.

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının da sona ermesiyle birlikte YKS'ye ait tüm oturumların soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

        YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin "Soru ve Cevaplar" ekranı üzerinden erişime açılacak. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ilgili oturumun soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

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        YKS SONUÇLARININ AÇIKLANMASIYLA TERCİH DÖNEMİ BAŞLIYOR

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih süreci başlayacak. Adaylar, elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu kullanarak tercihlerini yapabilecek.

        Tercih işlemlerine dair detayların ise sonuçların açıklanacağı gün veya hemen sonrasında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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