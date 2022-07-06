YKS sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. ÖSYM üniveriste sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 3 milyonu aşkın adayın katılımıyla gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve erken açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte AYT, TYT, YDT üniversite sınavı sonuçlar açıklanma tarihi...