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YKS cevap anahtarı: YKS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla 17 Haziran Cumartesi günü düzenleniyor. Adaylar heyecan içinde sınavı beklerken soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe ilişkin araştırma yapmaya başladı. İşte "YKS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?" sorusunun yanıtı...

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  • YKS soruları ve cevap anahtarı görüntüle | ÖSYM ile 2023 (TYT, AYT, YDT) YKS soru soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk oturumu 17 Haziran Cumartesi yapılacak üniversite sınavı ile soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih adaylar tarafından şimdiden merak konusu oldu. Peki, ÖSYM ile 2023 (TYT, AYT, YDT) YKS soru soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
  • YKS soruları ve cevap anahtarı görüntüle | ÖSYM ile 2023 (TYT, AYT, YDT) YKS soru soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    YKS OTURUMLARI TARİH VE SAATLERİ

    17 Haziran Cumartesi günü yapılacak TYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

    18 Haziran Pazar günü düzenlenecek AYT oturumu, saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te bitecek.

    18 Haziran Pazar günü uygulanacak olan YDT ise saat 15.45'te başlayacak ve 17.45'te sona erecek.

    3 milyon 527 bin 463 adayın başvuruda bulunduğu sınav saati öncesinde adaylar sınav yerlerinde hazır bulunacak.

    Adaylar, TYT ve AYT için saat 10.00'dan sonra, YDT için 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
  • YKS soruları ve cevap anahtarı görüntüle | ÖSYM ile 2023 (TYT, AYT, YDT) YKS soru soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    ÖSYM YKS 2023 SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün veya sınavdan birkaç gün sonra erişime açıyor.

    Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav oturumlarının hepsinini tamamlanmasının ardından pazar günü yayımlanması bekleniyor.
  • YKS soruları ve cevap anahtarı görüntüle | ÖSYM ile 2023 (TYT, AYT, YDT) YKS soru soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak. ÖSYM YKS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer alacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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