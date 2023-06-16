YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlk oturumu 17 Haziran Cumartesi yapılacak üniversite sınavı ile soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih adaylar tarafından şimdiden merak konusu oldu. Peki, ÖSYM ile 2023 (TYT, AYT, YDT) YKS soru soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...