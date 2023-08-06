2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
27 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 8 Ağustos'ta sona erecek. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler, YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. YKS tercihleri bilindiği üzere ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden yapılmaktadır. İşte 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YKS tercihleri 27 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapan adaylar, tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği üzere YKS tercih döneminde adayların 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Peki, "YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte YKS tercih sonuç tarihi...
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde arasında yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.
YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihi itibarıyla sona erecek.