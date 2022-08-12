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Haberler Gündem YKS tercih sonuçları için kritik gün! 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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YKS tercih sonuçları için kritik gün! 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı ve ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. 27 Ağustos ile 5 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini ÖSYM'ye bildiren adaylar, yerleştirme sonuçları için gelecek olan açıklamaya kilitlendi. ÖSYM'nin yapacağı "2022 YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu ile beraber milyonlarca üniversite adayının hayallerini gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyeceği belli olacak. İşte, YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ile ilgili merak edilenler...

YKS tercih sonuçları için kritik gün! 2022 YKS üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de!
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Üniversite adayları için heyecanlı günler... Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihlerini yapan milyonlarca aday, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Zira, YKS tercih sonuçları ile beraber adayların üniversite hayalinin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği belli olacak. YKS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz ise kayıt süreci başlayacak.

2022 YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonucu ile ilgili ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk bir hayli arttı. Adaylar bir yandan YKS tercih sonucu sorgulama işlemini yaparken bir yandan da "2022 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?" sorusuna cevap arıyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman belli olur? İşte, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ve üniversite yerleştirme sonucu ile ilgili tüm bilgiler...

YKS TERCİHLERİ TAMAMLANDI!

İyi bir üniversite hayaliyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ter döken binlerce aday YKS tercih işlemlerini 27 Temmuz ile 5 Ağustos günleri arasında tamamladı. Toplamda 24 tercih hakkı olan öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri tercih listesine ekledi. Adayların gözü 2022 YKS tercih sonuçları tarihine çevrildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 18-19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı. Büyük bir heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS tercih sonuçları henüz belli olmadı.

2022 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren, yukarıdaki bağlantı aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre; ilk tercihinde önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birine yerleşemeyen adaylar YKS tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlara yerleştirilmek üzere başvuruda bulunabilecekler. YKS ek tercih tarihi hakkında henüz net bir tarih belirtilmedi.

YERLEŞTİRME HANGİ PUANA GÖRE YAPILACAK?

Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

EK YERLEŞTİRME YAPILIR MI?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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