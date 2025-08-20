YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
1 Ağustos tarihinde başlayan YKS tercihleri 13 Ağustos'ta sona erdi. Yerleştirme işlemlerinin sona ermesinin ardından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda uygulanan YKS'de, tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 YKS tercih sonucu sorgulama ekranı...
YKS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Belirtilen tarih aralığında tercihlerini tamamlayan adaylar, YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. YKS yerleştirme sonuçları hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta adayların erişimine sunuldu. Peki, "YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılacak. Tercih dönemi için takvim belirlenirken yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.
Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. YKS yerleştirme sonuçları ise 13 Ağustos'ta erişime açıldı.
2025 yılında ise YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının en geç 1 Eylül tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
ÖSYM tarafından "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama ekranına ulaşacak.
T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi gerçekleştirilecek. Şifresini unutan adaylar ÖSYM'den şifremi unuttum şeçeneğiyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapabilecek.
YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştikleri üniversiteyi, bölümü, puan türünü, tercih sıralaması gibi bilgileri görüntüleyebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI
Yerleştirme sonuçları paylaşıldıktan sonra üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenen tarihlerde istenen belgelerle üniversitelere kayıt yapacak.
Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden online olarak yapılabildiği gibi okulların öğrenci işleri biriminden de yüz yüze olarak gerçekleştirilebilir. Kayıt işlemlerinin bu yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri.
YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.