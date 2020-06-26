Sınava girecek öğrencilere 6 öneri

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Bu yıl üniversiteye giriş sınavları (YKS) Covid-19 salgınının etkisinde gerçekleştirilecek. Bu sene öğrenciler, ayrı bir heyecan, hatta virüs tedirginliğiyle sınava girecekler. Ancak uzmanlar gerekli önlemler dikkate alınarak bu sınavların da sağlıklı bir şekilde atlatılabileceğine dikkat çekiyor. Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu sınava girecek öğrencilere 6 öneride bulundu.

* Sınav öncesi uyku ve beslenmenize dikkat edin.

* Sınav öncesi endişeli olunması çok normal. Kaygının ve sınav stresinin çok aşırı olmadığı sürece, dikkatimizi sürdüren ve bizi motive eden bir duygu olduğunu unutmayın.

* Sınav sonucu ne olursa olsun hayatınızda başarılı bir gelecek için bu sınavın tek çareniz olmadığını, daha birçok şansınız olacağını unutmayın.

* Sınav öncesi nefes egzersizi yapmak sakinleşmenizi sağlayacaktır. Yavaşça burnunuzdan derin nefes alıp ağzınızdan vererek elinizden geleni yapacağınızı düşünün.

* Sınav sırasında odaklanma sorunu yaşıyorsanız farklı bir soruya geçin veya gözlerinizi kapatıp 5-10 saniye ara verin ve sonra yine devam edin.

* Covid-19'a karşı önlem aldığınız sürece korunacağınızı düşünün ve panik yapmayın. Maske, el hijyeni ve sosyal mesafeye önem verin.