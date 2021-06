Selde mahsur kalan vatandaşı yüzerek kurtardı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi OSTİM Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre; dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sonrası yollarda biriken yağmur suları sokakları, havuz alanına çevirdi.

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, yoğun yağmur sonrası bir kişinin aracın arka kısmında mahsur kaldığı görülürken yardımına ise çevredekiler koştu. Biriken yağmur sularında yüzerek mahsur kalan şahsın yardımına koşan kişiye, bir başka vatandaş halat atarak yardımcı oldu. Kurtarma anları ise an be an kameralara yansıdı.