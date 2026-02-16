YÖK açıkladı: Kontenjanlar düşürüldü YÖK, 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanlarının düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, "En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır" denildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2026 - 15:59 Güncelleme: 16.02.2026 - 15:59 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL