        YÖK açıkladı: Kontenjanlar düşürüldü

        YÖK açıkladı: Kontenjanlar düşürüldü

        YÖK, 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanlarının düşürüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, "En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır" denildi

        16.02.2026 - 15:59
        YÖK açıkladı: Kontenjanlar düşürüldü
        YÖK, 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197’sinin kontenjanlarının düşürüldüğünü açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer almaktadır. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversiteleri için de geçerli olacaktır" denildi.

        Ana Haber Bülteni - 13 Şubat 2026 (ABD Anlaşma Mı, Savaş Mı İstiyor?)

        Taslak raporda neler yer alacak? Karalar'ın tahliyesine itiraza net. İstanbul'da toplu ulaşıma %20 zam. ABD anlaşma mı, savaş mı istiyor? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

