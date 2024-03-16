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        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten vakıf üniversitelerine öğretim elemanı ücretlerine ilişkin yazı

        YÖK'ten vakıf üniversitelerine öğretim elemanı ücretlerine ilişkin yazı

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına, devlet üniversitelerinde ödenen net ücretten daha az ödeme yapamayacaklarına karar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:18
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        Vakıf üniversiteleri öğretim elemanları için maaş kararı
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        YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, vakıf üniversitelerine gönderilen yazıyla, öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyeceklerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının uygulanması gerektiği bildirildi.

        Açıklamada, vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına ödeyecekleri ücrete ilişkin, "devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" yönelik kararın iptal edildiği hatırlatıldı.

        Böylece, vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal net ücret tutarından daha az ücret ödeyemeyecek.

        Buna göre vakıf yükseköğretim kurumları, öğretim elemanlarına bundan sonra brüt değil net miktar üzerinden ödeme yapacak.

        Bu karara rağmen öğretim elamanlarına düşük ücret verilmesi durumunda vakıf yükseköğretim kurumları hem adli bakımdan hem Yükseköğretim Kurulu nezdinde müeyyidelere maruz kalacak.

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