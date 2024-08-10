YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, saat kaçta? 2024 YÖKDİL 2'de kaç soru var, sınav kaç dakika?
ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL 2 bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda yapılacak sınav hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, YÖKDİL 2 saat kaçta başlayacak, adaylara kaç soru sorulacak? İşte, detaylar...
YÖKDİL 2 sınavı Pazar günü gerçekleştirilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Peki, YÖKDİL 2 sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika ve kaç soru sorulacak? İşte, detaylar...
YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2024-YÖKDİL/2) 11 Ağustos Pazar günü yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav 81 il ve 87 sınav merkezinde, 349 binada ve 4 bin 16 salonda gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınava katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.
YÖKDİL 2 SAAT KAÇTA BİTECEK, KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilecek. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
YÖKDİL 2 SORULARI NASIL OLACAK?
Bu yıl ikincisi düzenlenecek 2024-YÖKDİL/2'de, İngilizce'de fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece sosyal bilimler alanından soru sorulacak.
2024 YÖKDİL 2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YÖKDİL 2 sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak.