YÖKDİL 2 sınav sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM duyurdu! YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?
Merakla beklenen YÖKDİL/2 sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. ÖSYM son dakika açıklaması ile YÖKDİL sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YÖKDİL 2 sonuçları sorgulaması başladı. Peki, YÖKDİL/2 sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...
YÖKDİL sonuçları sorgulaması başladı. ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Sınavda adaylara İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Almanca, Fransızca ve Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Peki YÖKDİL sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?
YÖKDİL 2 SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2025-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
YÖKDİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulayabilecek. Sınav sonuçları lisansüstü eğitim ile yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.