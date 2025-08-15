YÖKDİL 2 sınav sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM duyurdu! YÖKDİL sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

YÖKDİL sonuçları sorgulaması başladı. ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu. Sınavda adaylara İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından, Almanca, Fransızca ve Arapçada ise sadece sosyal bilimler alanından soru soruldu. Çoktan seçmeli 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Peki YÖKDİL sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?