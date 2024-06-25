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        Haberler Bilgi Yaşam YÖKDİL başvurusu son dakika başladı! ÖSYM ekranında YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları nelerdir?

        YÖKDİL başvurusu son dakika başladı! YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları nelerdir?

        ÖSYM son dakika duyusunda YÖKDİL başvurusunun başladığı duyuruldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) başvuruları 2 Temmuz tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru yapmak için ÖSYM AİS ekranını ziyaret ediyor. Peki YÖKDİL/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları nelerdir? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 10:11 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:24
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        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından YÖKDİL başvurusu son tarih 2 Temmuz olarak duyuruldu. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları nelerdir? İşte, YÖKDİL/2 başvuru ekranı

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        YÖKDİL BAŞVURULARI BAŞLADI

        Başvurular 25 Haziran'da Başladı

        ÖSYM'nin yayımladığı 2024 YÖKDİL sınav takvimine göre, başvuru tarihleri belli oldu. 2024 YÖKDİL/2 başvuruları 25 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuruların sabah 10:00'dan itibaren başladı.

        SINAV VE SONUÇ TAKVİMİ

        2024 YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos 2024'te yapılacak. Sınav sonuçları ise 29 Ağustos 2024'te açıklanacak.

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        ÖSYM DUYURDU

        2024-YÖKDİL/2: Başvuruların Alınması

        2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/2), 11 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 25 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YÖKDİL/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        2024-YÖKDİL/2: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

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