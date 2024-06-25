Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024/2 YÖKDİL) için başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından YÖKDİL başvurusu son tarih 2 Temmuz olarak duyuruldu. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, şartları nelerdir? İşte, YÖKDİL/2 başvuru ekranı