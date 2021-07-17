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YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 geç başvuru işlemi 27 Temmuz 2021 tarihinde alınacak.

YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL normal başvuru ücreti 145 TL idi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL/2 sınavı 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

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