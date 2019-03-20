YÖKDİL sonuçları önümüzdeki günlerde adayların erişimine açılacak. Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanan soruları yanıtlayan adaylar sonuçları ise Anadolu Üniversitesi’nden öğrenecek. Sınav takvimi içerisinde sonuçların açıklanacağı güne ilişkin bilgi vermeyen kurumun sonuçları kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

Sınav sonuçları için ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ancak son yapılan sınavların sonuç açıklama tarihi baz alındığında YÖKDİL sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde erişime açılabileceği öngörülebilir. Öte yandan 10 Mart'ta gerçekleşen sınavın sonuçlarının 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YÖKDİL SINAVI NASILDI, KOLAY MI, ZOR MU?

YÖKDİL sınavına giren adayları, sınavın ardından duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bazı kullanıcılar YÖKDİL sınav sorularının kolay olduğunu, bazıları da zorlandığını dile getirdi. İşte o yorumlardan bazıları...

Yökdil Yds'den sonra o kadar kolay oldu ki benim için... Keşke Yds yerine Yökdil'e çalışsaymışım

YDS göre çok daha kolay olan Yökdil sınavı bu sefer YDS seviyesine çıkmış. Hep söylerim hep de söylemeye devam edeceğim, 95 ve 96’lılar olarak her şey bize vuruyor

tamamlamalar da referans ifadeleri takip etmek yetmedi close testler zordu kelimelerin şıklarının hepsini bilsen bile yerine koyunca anlam oturmadı anlam akışını bozanlardan bahsetmiyorum bile

Hani Yökdil YDS’den daha kolaydı!? Yalanınız batsın.

ilk defa #yökdil'e (fen bilimleri/ingilizce) girdim. öncesinde hazırlık yapmadım. daha önce yds'ye girmiş ve 40 puan almıştım. aralarında pekte fark olduğunu düşünmüyorum. zaten ikisinin de ingilizce dil seviyesini ölçtüğü söylenemez. varsa sorunuz alayım.