2023 YÖKDİL sınavlarının ilki bugün düzenleniyor. Yurdumuzun dört bir yanında binlerce adayın katılım gösterdiği sınav 3 saat sürecek. 10:15 itibariyle başlayan sınavla ilgili olarak en çok merak edilen; soru ve cevapların yayınlanma tarihi ve sonuçların açılanacağı gün ile ilgili bilgileri derledik!