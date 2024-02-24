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        Haberler Gündem YÖKDİL/1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ne zaman? ÖSYM YÖKDİL sınav takvimi!

        YÖKDİL/1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ne zaman?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına bir gün kaldı! Aday öğrenciler YÖKDİL için geri sayıma başladı. Dil bilgisini ölçmek isteyen öğrenciler YÖKDİL sınavı için oldukça heyecanlı. İşte, ÖSYM takvimine göre YÖKDİL sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:55
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        YÖKDİL/1 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için son saatler! Aylardır bu sınava hazırlık yapan aday öğrenciler geri sayıma başladı. Adaylar, sınav giriş yerleri ve sınav hakkındaki detaylara dair araştırma yapıyor. İşte, YÖKDİL sınavı hakkında merak edilenler...

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        YÖKDİL/1 NE ZAMAN?

        10-17 Ocak arasında başvuruları alınan YÖKDİL/1 sınavı 25 Şubat 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adayların en geç saat 10'da sınav binalarında olması gerekiyor. 10'dan sonra gelen adaylar binaya alınmayacak.

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        YÖKDİL SINAVI KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

        2024 YÖKDİL/1 sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Adaylar 180 dakika içerisinde 80 sorudan sorumlu olacak. Sınav 13.15'te sona erecek.

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        YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÖKDİL/2 TARİHİ!

        YÖKDİL/1 sonuçlarının 15 Mart 2024'te açıklanması bekleniyor. Sonuç doğrultusunda ikinci sınava girmeye karar verecek adaylar ise şimdiden YÖKDİL/2 ne zaman araştırması yapıyor. 11 Mayıs'ta gerçekleşecek YÖKDİL/2 sınavı için başvurular 18 Nisan'dan itibaren alınmaya başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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