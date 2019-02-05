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İstanbul Kağıthane'de park halindeyken yokuş aşağı kayan kamyonet, yol kenarındaki 6 araca çarptıktan sonra bir binanın doğalgaz kutusunu patlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 6 araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak'ta saat 14.45 sıralarında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, kamyonetin sürücüsü, bir işyerine getirdiği eşyaları indirmek için aracını yokuş aşağı olan sokakta park etti. Sürücü, eşyaları indirdiği sırada, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Kamyonet, sokak boyunca park edilmiş araçlara çarparak kaymaya devam ederken, otomobilini park etmeye çalışan bir sürücü, kamyoneti son anda fark ederek kendini dışarı attı.
İGDAŞ DOĞALGAZI KESTİ
Otomobile çarpıp savuran kamyonet, bir işyerinin önüne park edilen bir başka otomobile çarptıktan sonra durabildi. Olay sırasında, işyerinin bulunduğu binanın da doğalgaz kutusu patladı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonetin çarptığı 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen İGDAŞ yetkilileri, patlayan doğalgaz kutusundan gaz sızıntısı olmaması için binanın doğalgazını kesti.
"ŞOFÖR KENDİNİ İÇERİYE ZOR ATTI"
Sokak sakinlerinden Mahmut Katılmış, "Biz dükkanın içerisinde oturuyorduk. Bir patırtı, gürültü oldu. Kamyon yukarıda şaftı kopmuş vaziyetteymiş mal indirirken. Firmayı aramışlar arabanın şaftı koptu diye. O arada kamyon geliyor burada arabalara vurmaya başladı yukarıdan aşağıya. Öndeki siyah arabanın şoförü el frenini çekti. Dükkanın içerisine girecekken zaten arabaya vurduğu gibi şoför kendini içeriye zor attı. Allahtan kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.
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