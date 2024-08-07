Yola düşen güvenlik kulübesini almak isterken faciaya neden oldu
Antalya'da bir otomobil, kasasından düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelen kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü feci kazada sürücü Esra Sümer olay yerinde yaşamını yitirdi.
Antalya'da kamyonetin kasasından düşen güvenlik kulübesi faciaya neden oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde meydana geldi.
Antalya plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A., aracın kasasından düşen güvenlik kulübesini almak için geri geri gelmeye başladı.
Bu sırada Esra Sümer yönetimindeki İstanbul plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri Esra Sümer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sümer'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kamyonetin sürücüsü Mustafa A. gözaltına alındı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza, bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde kulübenin düştüğü ve kamyonet sürücüsü Mustafa A.'nın sol şeritte yaklaşık 50 metre geri gittiği görüldü.
Esra Sümer'in kullandığı otomobilin kamyonete çarptığı, iki aracın da refüje sürüklendiği anlar, kameralar tarafından kaydedildi.