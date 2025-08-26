Yola savruldu, son anda kurtuldu
Arnavutköy'de önünde ani fren yapan araca çarpan motosikletin sürücüsü, yola savruldu. Motosikletin arkasında seyreden 2 otomobil, ani manevra yaparak sürücüye çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi
DHA'nın haberine göre; kaza öğle saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosiklet, önünde ani fren yapan araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Motosikletin arkasında seyreden 2 otomobil, savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü, otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, yoldaki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.