        Haberler Gündem Güncel Yola savruldu, son anda kurtuldu | Son dakika haberleri

        Yola savruldu, son anda kurtuldu

        Arnavutköy'de önünde ani fren yapan araca çarpan motosikletin sürücüsü, yola savruldu. Motosikletin arkasında seyreden 2 otomobil, ani manevra yaparak sürücüye çarpmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla kaydedildi

        Giriş: 26.08.2025 - 23:57 Güncelleme: 26.08.2025 - 23:57
        DHA'nın haberine göre; kaza öğle saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan motosiklet, önünde ani fren yapan araca çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        Motosikletin arkasında seyreden 2 otomobil, savrulan motosiklet sürücüsüne çarpmamak için ani manevra yaptı. Motosiklet sürücüsü, otomobillerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı, yoldaki başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

