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Haberler Gündem Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı
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Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yolcu midibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı
Yolcu midibüsü ile kamyonet çarpıştı: 22 yaralı
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DHA

DHA'nın haberine göre, kaza, Menteşe'nin Yerkesik Mahallesi'nde meydana geldi.

Akbük istikametinden Yerkesik'e seyir halindeki Necmettin Ç. idaresindeki kamyonet, Kerimoğlu Türküsü Evi mevkinde karşı yönden gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi denetiminde çalışan Bilal U. yönetimindeki yolcu midibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışan sürücüsü Necmettin Ç. ve yanındaki yolcu Mehmet Ü.'yü sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kamyonetten çıkarılan sürücü Necmettin Ç. ile yolcu Mehmet Ü. ve midibüsündeki yaralılar, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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