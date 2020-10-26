Yolcu otobüsünden 1 kilo uyuşturucu çıktı

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Malatya'da, şehirlerarası otobüs terminalindeki yolcu otobüsünde 1 kilo 85 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, şehirlerarası otobüs terminalinde bir çalışma yürüttü. Emniyet görevlileri tarafından batı illerine giden yolcu otobüslerinde arama gerçekleştirilirken, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, 1 kilo 85 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyla alakalı olarak yakalanan şüpheliler M.Ç., A.D., A.S. hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç" suçundan işlem yapıldı.