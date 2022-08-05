"AKLIMIZA BAŞKA İHTİMAL GELMİYOR"

Madde nedeniyle leyleğin kanatlarının birbirine yapıştığını ve bu yüzden uçamadığını söyleyen Karakoyunlu, "Yoldan geçerken uçmaya çalışan ancak uçamayan bir leylek görünce yardımına gittim. Ben önce bir tele falan takıldığını düşündüm. Ancak yaklaşınca üzerine sanki bir şey dökülmüş gibiydi. Eve getirdim. Karnını doyurup, bahçedeki havuzda 3 gün boyunca şampuanla yıkadım. Ama ne yaptıysam temizleyemedim. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü´nü arayıp bilgi verdim. Onlar da gelip teslim aldılar. Leylek sanıyorum hemen yanı başımızdaki Ermenistan'da bulunan Metsamor Nükleer Santrali´n çıkardığı atığa bulanmış. Aklımıza başka bir ihtimal gelmiyor. Bölgemizde leyleği bu hale getirecek bir şey yok" diye konuştu.