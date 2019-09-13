İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir radyo programında, otoyollarda hız sınırının gelen talepler çerçevesinde artabileceğini, bu yönde bir çalışmanın yapılacağını söyledi. Soylu’nun, bu açıklamasının ardından gözler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları’na çevrildi.

Otoyollarda hız ne kadar artacak? Yolların standardı ve geometrisi bu artışa uygun mu? Avrupa’da durum nasıl? HABERTÜRK, Ankara’da bu soruların yanıtlarını araştırdı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu soruları tek tek yanıtlayalım:

- EN FAZLA 140 KM: Halen otoyollarda saatte 120 kilometrenin yüzde 10’u, diğer deyişle 132 kilometreye kadar hız yapılabiliyor. Bu sınırın, en fazla 140’a çıkartılması söz konusu. İçişleri ve Ulaştırma bakanlıkları sınırın artırılmasına karar verirse, araç sahipleri otoyollarda 8 kilometre daha hız yapma olanağına kavuşacak. Hız sınırı, 140 kilometreyi geçemeyecek. Bazı bölgelerde de hız sınırı, yolun yapısına göre düşebilecek.

- STANDARTLAR UYGUN: Türkiye, son yıllarda otoyollar dahil karayolu alt yapısına yoğun yatırım yaptı. Otoyolların, gerek standardının gerekse de geometrisinin 140 kilometre hıza “uygun” olduğu belirtildi.

- AB İLE UYUM: Kaynaklar, Avrupa Birliği’nde (AB) bazı ülkelerde halen en fazla 140 kilometrelik hız sınırının uygulandığına işaret ederek, kimi ülkelerin de 120 kilometre sınırını kabul ettiğini söyledi. Türkiye’nin, AB normlarını da dikkate alarak, bu çalışmayı sonuçlandırması bekleniyor.