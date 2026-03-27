        Haberler Gündem Yolunu kesip 3 milyon TL istediler

        Yolunu kesip 3 milyon TL istediler

        Gaziantep'te önünü kestikleri iş adamını darp ve tehdit ederek 3 milyon TL isteyen şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalandı

        Giriş: 27.03.2026 - 19:29 Güncelleme:
        Yolunu kesip 3 milyon TL istediler

        İHA'nın haberine göre; Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.E.A. isimli iş adamının önünü keserek darp ve tehdit etmek suretiyle 3 milyon TL isteyen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 5 şüpheliye yönelik Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. Ekiplerin 7 ikamet ile 2 iş yerine yaptığı baskında, "para istemek sureti ile yağma, kişiyi hürriyetinden yoksul kılma ve tehdit" suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 44 adet fişek, 2 adet pompalı tüfek ve 1 adet pala olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bursa'dakİ Tarİhİ camİden 600 yıllık havuz çıktı

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Muradiye Külliyesi içinde yer alan 2. Murad Camisi'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları sırasında havuz kalıntısı gün yüzüne çıkarıldı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası