Rize'de yorgun mermi aracın camına isabet etti 0:00 / 0:00

İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde, park halindeki aracın camına yorgun mermi isabet etti.

Fırtına Mahallesi Sanayi Sitesi bölgesinde meydana gelen olayda, Saim Dereci'ye ait park halindeki aracının ön camına yorgun mermi isabet etti. Aracında hasar oluşan Dereci, "Sen zevk için havaya ateş açacaksın ve o mermi gelip benim park halindeki aracımın camına düşecek. Ben ise yok yere aracımın camını değiştirmek için 3 bin TL ödeyeceğim. Ya ben o sırada aracımın yanında olsaydım, ya araca değil de benim vücuduma isabet etseydi, ya da herhangi bir vatandaşımıza isabet etseydi ne olacaktı" dedi.